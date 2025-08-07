La presidenta Claudia Sheinbaum celebra la reducción de los índices inflacionarios y asegura que a ello contribuyó el acuerdo para reducir el precio de los productos que integran la canasta básica.

“Mayo fue el más alto del año 2025, una inflación de 4.42, baja en junio a 4.32 y en julio a 3.51, que es una disminución muy importante. Hay una disminución que tiene que ver con el precio del pollo, de la carne de res y la carne de cerdo”.

Asimismo, fue importante el acuerdo para mantener el precio de la gasolina regular por abajo de los 24 pesos, el cual, señala, muy pronto se va a refrendar.

“Lo vamos a renovar este acuerdo, nos toca este mes en agosto. Ellos nos pedían una reducción de trámites también”. (Por Arturo García Caudillo)