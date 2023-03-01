Aún no se realizan entrevistas, pero las personas involucradas en la presunta contratación irregular de Eli Castro como asesora técnica del SIAPA, tendrán derecho a defenderse como sucede en todos los casos, aclara el Fiscal Estatal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, al insistir en que la investigación está todavía en su fase documental.

“Nosotros no damos nunca una puñalada trapera, siempre le damos la oportunidad a cualquier justiciable de que se defienda y el momento de defenderse es cuando los citamos y les decimos; esto es todo lo que hemos investigado, esto es lo que tenemos en contra tuya, estas son las personas que declaran en contra tuya y y dicen esto, y les damos sus copias”.

Los presuntos responsables de algún ilícito en este caso serán los últimos en ser citados, en un momento denominado lectura de derechos, señala el Fiscal Estatal Anticorrupción.

Se analizará la investigación que realizó el órgano interno de control del SIAPA que asegura que cometieron faltas graves el director del SIAPA y dos funcionarios más. (Por Gricelda Torres Zambrano)