La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el rescate con vida de uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la Mina Santa Fé en Rosario, Sinaloa.

“Sí, afortunadamente. Ha habido un trabajo constante, está ahí Laura Velázquez, desde el primer momento, el gobernador también ha estado ahí, y un trabajo constante para poder rescatar a los mineros. Son cuatro mineros los que todavía permanecían atrapados y ayer se rescató un minero con vida. Está bien. Y se sigue el trabajo de rescate. Los mineros están a más de 350 metros de profundidad. Y afortunadamente, fíjense, casi una semana y el minero estaba con vida. Ojalá podamos encontrar a los otros tres mineros en buenas condiciones”.

Y aunque se trata de un trabajo coordinado en el que participan Sedena, Semar y Protección Civil, además del Gobierno estatal, Sheinbaum destacó el apoyo de los ingenieros de la CFE, que también participan en el rescate de Pasta de Conchos. (Por Arturo García Caudillo)