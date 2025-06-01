Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde el 2019.

La diplomática Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión estadounidense.

El equipo encabezado por Dogu está actualmente “restaurando el edificio” para preparar “el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”, apuntó el Departamento de Estado, que no detalló la fecha prevista para el retorno de dichos servicios.