Venezolanos opositores fuera del país expresaron euforia tras confirmarse la captura del presidente Nicolás Maduro.
Se reportan celebraciones en ciudades como Santiago de Chile, Madrid y Lima, donde miles salieron a las calles con banderas y consignas.
Manifestantes expresaron esperanza de regresar a su país y consideraron la detención como un avance hacia un cambio político.
En contraste, dentro de Venezuela muchos optaron por resguardarse y mantenerse informados.
Celebran venezolanos en el extranjero la captura de Nicolás Maduro
Venezolanos opositores fuera del país expresaron euforia tras confirmarse la captura del presidente Nicolás Maduro.