Venezolanos opositores fuera del país expresaron euforia tras confirmarse la captura del presidente Nicolás Maduro.

Se reportan celebraciones en ciudades como Santiago de Chile, Madrid y Lima, donde miles salieron a las calles con banderas y consignas.

Manifestantes expresaron esperanza de regresar a su país y consideraron la detención como un avance hacia un cambio político.

En contraste, dentro de Venezuela muchos optaron por resguardarse y mantenerse informados.