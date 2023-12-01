Un presunto asaltante murió tras un enfrentamiento armado con un elemento de la Policía Municipal de Tonalá sobre la Autopista Guadalajara-Zapotlanejo.

El hecho ocurrió esta mañana a la altura de la colonia Santa Cruz de las Huertas, cuando el uniformado, en su día libre, se detuvo por una falla mecánica y fue abordado por un hombre armado que intentó robarle el vehículo.

El agresor hirió al policía, quien repelió la agresión y lo lesionó de gravedad; el atacante falleció después en un hospital.

La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga los hechos.