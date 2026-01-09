La obligatoriedad de registrar los teléfonos celulares a partir de este viernes nueve de enero tiene el objetivo de evitar extorsiones, fraudes y secuestros, explica a Notisistema Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

“El 85 por ciento del total se utilizan en esquema de prepago, este esquema lo que ha permitido es que se pueda utilizar este servicio desde el anonimato, lo cual desafortunadamente ha sido aprovechado para que a través del uso de este tipo de servicios pues se cometan delitos como el fraude y la extorsión que pues ha lastimado mucho a la sociedad”.

La diferencia es que a partir de este año el nombre del usuario del teléfono celular estará vinculado a curp. Ricardo Castañeda indica que México tiene 158 millones de lineas telefónicas móviles, por lo cual el plazo para el registro termina en junio. De no realizarlo, se le suspenderá el servicio. (Por Gricelda Torres Zambrano)