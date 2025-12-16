Un grupo armado abandonó los cuerpos de cuatro personas desmembradas en un centro textilero del municipio de Cuitzeo, Michoacán.

Los restos humanos estaban al interior de 10 costales, tirados afuera de un complejo de locales conocido como Texticuitzeo, informó la Fiscalía de Michoacán.

En el lugar, los criminales le prendieron fuego también a siete locales comerciales y dispararon sus armas de fuego.