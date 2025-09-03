El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo pidió que el presupuesto estatal 2026 incorpore las recomendaciones de colectivos y organismos sobre la crisis de desapariciones.

Recordó que el decreto del Presupuesto 2025 obligaba a Hacienda a realizar mesas de trabajo, pero solo se efectuó una reunión en mayo, de la cual se entregaron observaciones sin recibir respuesta.

CEPAD señaló que el objetivo es construir un presupuesto progresivo con enfoque de derechos humanos y urgió fortalecer la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Atención a Víctimas, el Instituto de Ciencias Forenses y la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.