El peso mexicano registró este miércoles un ligero avance de 0.01 por ciento frente al dólar, para cerrar en 18.71 unidades por billete verde.
La apreciación se atribuyó a la corrección bajista del dólar tras su repunte del día previo y al impulso del reporte de confianza del consumidor en México.
Pese a su tendencia de debilidad en septiembre, la moneda mostró estabilidad en medio de un mercado con menor nerviosismo.
Peso cierra con ligera ganancia frente al dólar
El peso mexicano registró este miércoles un ligero avance de 0.01 por ciento frente al dólar, para cerrar en 18.71 unidades por billete verde.