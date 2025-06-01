El peso mexicano registró este miércoles un ligero avance de 0.01 por ciento frente al dólar, para cerrar en 18.71 unidades por billete verde.

La apreciación se atribuyó a la corrección bajista del dólar tras su repunte del día previo y al impulso del reporte de confianza del consumidor en México.

Pese a su tendencia de debilidad en septiembre, la moneda mostró estabilidad en medio de un mercado con menor nerviosismo.