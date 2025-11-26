Un amplio operativo federal y estatal se desplegó en la zona de Paseo Toscana, al sur-poniente de Culiacán, luego de que diez civiles armados se atrincheraran en una residencia tras un breve enfrentamiento con personal militar.

El incidente inició cuando vecinos de Valle Alto reportaron la presencia de hombres armados en varios vehículos; al acudir a verificar, los elementos castrenses fueron agredidos a balazos y respondieron el ataque, solicitando refuerzos.

En la calle quedaron abandonados al menos dos vehículos con armas automáticas y chalecos tácticos, mientras los presuntos delincuentes se refugiaron en el inmueble ahora rodeado.

Las autoridades mantienen cerrado el acceso en varias cuadras como medida preventiva.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido recomendaciones para la población que circula por la zona.