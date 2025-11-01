La histórica serie documental “The Beatles Anthology” vuelve a las pantallas completamente restaurada y ampliada, ahora con un noveno episodio inédito, y llega a Disney+ en tres entregas consecutivas a partir de este 26 de noviembre.

La producción de Apple Corps, estrenada originalmente en 1995 y ganadora de un Grammy, ofrece un recorrido íntimo por la vida, obra y dinámica interna de la banda más influyente de todos los tiempos, narrada por los propios John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

La serie repasa desde los duros inicios del cuarteto hasta el estallido de la Beatlemanía y su ascenso global.

La nueva edición incluye material revelador de Paul, George y Ringo grabado en los años noventa, además de una profunda restauración de imagen y sonido realizada junto al estudio de Peter Jackson. (Por Pilar Gutiérrez)