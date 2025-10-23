Cooperation Manufacturing Plant, el complejo de manufactura automotriz ubicado en Aguascalientes, anunció este jueves su cierre definitivo en México a partir del 31 de mayo del 2026.

En un comunicado, la firma indicó que el cierre se debe “a los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores”.

Compas es la alianza estratégica entre Renault-Nissan y Daimler que apostó por impulsar la manufactura de vehículos compactos destinados a la exportación y se inauguró en fases entre 2017-2018.