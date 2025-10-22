Gran parte de los retiros por desempleo de las Afore que arrojan máximos históricos, son consecuencia de la falsa gestoría o coyotaje que sigue operando en el país y que engaña a los trabajadores a cambio de realizar un trámite que es totalmente gratuito lamenta el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Julio César Cervantes.

De acuerdo con datos de la Consar, al cierre de septiembre pasado, los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron 27 mil 850 millones de pesos, cifra 24.1 por ciento superior al mismo periodo del 2024.