Ya es una decisión, los comercios e industrias cercanas al estadio Akron en Zapopan, bajarán sus cortinas antes o no abrirán los días de partidos del Mundial de Fútbol. Se trata de un acuerdo ya pactado por el gobierno municipal, explicó el alcalde Juan José Frangie, quien justificó que esto apoyará al tráfico vehicular en toda esa zona.

“Los negocios de ahí, que hay muchas empresas en la última milla, ellos trabajarán hasta la una de la tarde, porque también es importante que se les está pidiendo que los días de partido, para la entrega de mercancías, que no haya tráileres en Periférico. Aunque la mayoría de la gente que va a llegar al estadio solamente entra la persona, en la última milla, que trae el boleto electrónico. Si no, no pueden entrar. Aquí la ventaja es que no está pegado el Fan Fest al estadio como en otros países”.

El alcalde Juan José Frangie detalló que están en coordinación con la Comisaría Vial del Estado para agilizar el tráfico los días de partidos mundialistas. (Por Gustavo Cárdenas)