El delantero naturalizado mexicano, Julián Quiñones marcó un triplete en la goleada del Al Qadisiya por 5-1 sobre el Al Ittihad en la última fecha de la temporada, con lo que llegó a 33 anotaciones y se coronó campeón de goleo, al superar al inglés Ivan Toney (Al-Ahli) con 32 y a Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) con 28.

Por cierto que, CR7 se consagró campeón de la Saudi Pro League con Al Nassr luego de la victoria de 4 por 1 sobre el Damac, encuentro en el que Cristiano anotó un doblete y concluyó su participación en la liga con lágrimas en los ojos por la emoción; además de registrar sus goles 972 y 973 de su carrera y se consolida como el máximo goleador de la historia, según la FIFA. Está a 27 tantos de llegar a la cifra de mil. (Por Manuel Trujillo Soriano)