A partir del lunes, un tramo de la avenida Colón permanecerá parcialmente cerrado por trabajos del SIAPA, que sustituirá la línea de agua y 150 tomas domiciliarias en 1.5 kilómetros.

El cierre aplicará en el sentido sur-norte, en el carril contiguo a la banqueta, desde Longinos Cadena hasta Fray Andrés de Urdaneta.

La dependencia aseguró que no habrá afectaciones en el suministro de colonias cercanas.

Los trabajos, que durarán once semanas, es decir, hasta inicios de diciembre, contarán con apoyo de la Secretaría de Transporte y la Policía Vial para agilizar el tránsito.