Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora y exsecretario de Seguridad de Tabasco, compareció vía videoconferencia desde el penal del Altiplano ante un juez de control en Villahermosa.

Se le imputan los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés contra un empresario gasolinero, ocurrido en 2019.

La Fiscalía estatal presentó la acusación y solicitará su vinculación a proceso, además de la prisión preventiva de oficio por el delito de secuestro.

Bermúdez aún enfrenta otra orden federal por delincuencia organizada que no ha sido ejecutada.