Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora y exsecretario de Seguridad de Tabasco, compareció vía videoconferencia desde el penal del Altiplano ante un juez de control en Villahermosa.
Se le imputan los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés contra un empresario gasolinero, ocurrido en 2019.
La Fiscalía estatal presentó la acusación y solicitará su vinculación a proceso, además de la prisión preventiva de oficio por el delito de secuestro.
Bermúdez aún enfrenta otra orden federal por delincuencia organizada que no ha sido ejecutada.
Hernán “N” comparece por secuestro y extorsión en Tabasco
Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora y exsecretario de Seguridad de Tabasco, compareció vía videoconferencia desde el penal del Altiplano ante un juez de control en Villahermosa.