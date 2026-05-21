Autoridades estatales confirmaron que diversos espacios del Centro de Guadalajara permanecerán cerrados durante la realización del Fan Fest del Mundial, entre ellos la Plaza de Armas y la Plaza de la Liberación.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que el acceso al área estará restringido y únicamente se habilitarán dos puntos de ingreso con controles de seguridad.

“Literalmente se estará cerrada Plaza de Armas, estará cerrada completamente la Plaza de la Liberación. Habrá accesos por atrás, que es la Plaza de la República, y estaremos teniendo nosotros únicamente 2 accesos; Habrá un control exhaustivo de ingreso, por supuesto, al ser un evento donde se permitirá a la venta de bebidas alcohólicas y alimentos”.

El funcionario añadió que la estación Centro de la Línea 3 del Tren Ligero también será cerrada durante el operativo, el cual contempla la participación de más de 20 mil elementos de seguridad. (Por Edgar Flores Maciel)