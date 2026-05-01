A 21 días para el comienzo de la Copa del Mundo, hoy se inauguró la estatua de Pelé en las inmediaciones del Estadio Jalisco. Mide entre la base y la escultura casi 10 metros de altura, con peso de 4.5 toneladas y tiene de base los trazos geométricos del trofeo Jules Rimet.

El creador fue el escultor Alejandro Velasco quien duró dos años realizando la obra, y explica que fue muy especial elaborarla de uno de los máximos ídolos del futbol.

“Bueno pues Imagínate lo que viene, el evento que lleva, yo a haber abrazado a Pelé cuando tenía 11 años para mí fue lo máximo porque fue para mí un ídolo de toda la vida y haber realizado esta escultura, la verdad me llena de placer y con mucha felicidad. Tuve que buscar la pose que más usaba cuando jugaba en un partido y la que más, fue el arranque”.

Debido a que los tramites de los derechos de la marca Pelé no se tienen, al momento la obra lleva por nombre La Canarinha a un costado de la famosa Plaza Brasil. Cabe mencionar que al final del evento que encabezó el gobernador Pablo Lemus Navarro, decenas de personas acudieron a tomarse la foto con la nueva escultura de la ciudad. (Por Martín Navarro Vásquez)