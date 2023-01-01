El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue trasladado al Penal del Altiplano, donde este martes enfrentará una audiencia para determinar si será vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exmandatario estatal fue arrestado en la colonia Jardines de San Francisco de la capital de Chihuahua.

La Fiscalía General de la República indica que la captura cumple una orden emitida en mayo de 2024 por un juez federal en el Estado de México.

Duarte mantiene procesos abiertos por peculado y asociación delictuosa.