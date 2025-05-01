Presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa atacaron seis comunidades en la franja fronteriza de Guatemala, lo que desencadenó enfrentamientos con el Ejército y con un grupo criminal de la zona.

De acuerdo con la prensa guatemalteca, la jornada dejó tres personas muertas, tres lesionadas y un detenido.

El Ministerio de Defensa informó que los agresores ingresaron ilegalmente a su país para abrir fuego contra pobladores.

Las autoridades también reportaron la aparición de narcomantas en varias localidades.