Presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa atacaron seis comunidades en la franja fronteriza de Guatemala, lo que desencadenó enfrentamientos con el Ejército y con un grupo criminal de la zona.
De acuerdo con la prensa guatemalteca, la jornada dejó tres personas muertas, tres lesionadas y un detenido.
El Ministerio de Defensa informó que los agresores ingresaron ilegalmente a su país para abrir fuego contra pobladores.
Las autoridades también reportaron la aparición de narcomantas en varias localidades.
Ataques atribuidos al Cártel de Sinaloa dejan tres muertos en Guatemala
