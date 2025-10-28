El delantero mexicano, César el “Chino” Huerta marcó uno de los goles con los que el Anderlecht derrotó 2-0 al KVK Ninove, de la Tercera División, y avanzó a los Octavos de Final de la Copa de Bélgica.

En la Cuarta Ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, el Fulham con Raúl Jiménez de titular y jugando 74 minutos, empató a un gol con el Wycombe Wanderers y y avanzó al ganar los penales por 5-4.

Por otro lado, el astro portugués Cristiano Ronaldo sumó una nueva eliminación en Arabia Saudita tras caer el Al-Nassr por 2-1 ante el Al-Ittihad en los Octavos de Final de la Copa del Rey. En tanto que, el delantero naturalizado mexicano, Julián Quiñones, marcó un doblete en el triunfo del Al Qadsiah por 3-1 ante el Al Hazm, incluyendo uno de penal cobrado a la Panenka. Quiñones colaboró con el triunfo que coloca a su equipo en la siguiente ronda y ya suma 9 goles en 9 partidos disputados, entre Liga y Copa del Rey en Arabia Saudita.

Mientras que en la Serie A de Italia, el Milan sacó empate a un gol de visita frente al Atalanta, en partido de la fecha 9, en el que Santiago Giménez inició de titular, fue amonestado y abandonó el encuentro al minuto 62 por lesión. (Por Manuel Trujillo Soriano)