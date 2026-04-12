El mexicano César Montes metio gol por tercer partido consecutivo en la Liga de Rusia y salvó de la derrota al Lokomoptiov de Moscú, que empató 1-1 ante el Dynamo Majachkalá. EL gol del Cachorro Montes cayó a 3 minutos del final para darle la igualada a su equipo. Montes es fundamental en su equipo y se perfila para ser titular también en la selección mexicana en el Mundial 2026.

Por su parte el Génova logró importante triunfo en la Serie A de Italia al vencer 2-1 al Sassuolo, para de esa manera llegar a 36 puntos y alejarse nueve unidades de la zona de descenso.

El defensa azteca Johan Vásquez jugó todo el partido y como capitán del Génova. (Por Martín Navarro Vásquez)