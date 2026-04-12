El mexicano César Montes metio gol por tercer partido consecutivo en la Liga de Rusia y salvó de la derrota al Lokomoptiov de Moscú, que empató 1-1 ante el Dynamo Majachkalá. EL gol del Cachorro Montes cayó a 3 minutos del final para darle la igualada a su equipo. Montes es fundamental en su equipo y se perfila para ser titular también en la selección mexicana en el Mundial 2026.
Por su parte el Génova logró importante triunfo en la Serie A de Italia al vencer 2-1 al Sassuolo, para de esa manera llegar a 36 puntos y alejarse nueve unidades de la zona de descenso.
El defensa azteca Johan Vásquez jugó todo el partido y como capitán del Génova. (Por Martín Navarro Vásquez)
César Montes marca otro gol en la Liga de Rusia
El mexicano César Montes metio gol por tercer partido consecutivo en la Liga de Rusia y salvó de la derrota al Lokomoptiov de Moscú, que empató 1-1 ante el Dynamo Majachkalá. EL gol del Cachorro Montes cayó a 3 minutos del final para darle la igualada a su equipo. Montes es fundamental en su equipo y se perfila para ser titular también en la selección mexicana en el Mundial 2026.