El tenista italiano Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz, para de esa manera ganar por primera vez el Masters 1000 de Montecarlo y además regresará desde este lunes a ser el número uno del mundo.

La victoria de Sinner sobre el español fue en dos sets, 7-6 y 6-3, lo que le permitió quedarse con su tercer Masters 1000 en lo que va del año, luego de ganar los trofeos en Indian Wells y Miami.

Además se trata del 27° título de su carrera. (Por Martín Navarro Vásquez)