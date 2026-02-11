La Comisión de Árbitros del futbol mexicano designó al mundialista, César Arturo Ramos Palazuelos para dirigir el Clásico Nacional entre Chivas y América, a celebrarse este próximo sábado en el estadio Akron dentro de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La última ocasión que éste silbante dirigió un juego entre Aguilas y Chivas, fue en la Semifinal del Clausura 2024, donde el América eliminó al Rebaño en el Estadio Azteca con marcador global de 1-0. (Por Manuel Trujillo Soriano).