Un hombre considerado objetivo prioritario por su presunta participación en al menos diez homicidios fue detenido mediante orden de aprehensión en un operativo encabezado por la Fiscalía del Estado, con apoyo de fuerzas federales y militares.

El detenido, identificado como Carlos Alejandro “N”, es investigado por el asesinato de dos hombres ocurrido el 27 de mayo de 2025 en la colonia Los Meseros, en San Pedro Tlaquepaque.

Según las indagatorias, las víctimas fueron atacadas a balazos por varios sujetos que llegaron en una camioneta y huyeron tras el crimen.

La autoridad también lo vincula con otros hechos bajo un patrón similar.

El imputado fue ingresado a un complejo penitenciario, donde enfrentará las audiencias correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)