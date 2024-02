La electricidad, el petróleo y las empresas que lo manejan no son monopolios de Estado y por ello es que se propuso entre el paquete de iniciativas presidenciales, una reforma en materia energética, así lo explica el director de la CFE, Manuel Bartlett.

“Se establece, asimismo, que la electricidad así como el petróleo y las empresas que lo manejan no son monopolios de Estado sino son empresas de servicio público nacional. Dos palabras regulan esta importante reforma del presidente de la República, que son soberanía nacional, soberanía energética y justicia social: electricidad para todos al menor precio posible”.

Por tal motivo, se propone eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las mejores prácticas, dado que la Comisión Federal de Electricidad, no tiene un gobierno corporativo. (Por Arturo García Caudillo)