La propuesta de México para regularizar a los connacionales que viven en Estados Unidos desde hace por lo menos cinco años no es algo inédito y por tanto, sí es factible, asegura la canciller Alicia Bárcena.

“La regulación de mexicanos no es inédita. En 1986 se regularizaron tres millones de mexicanos. Entonces, lo que está pidiendo el presidente López Obrador es un gesto análogo, justo, que debe alcanzar a quienes han trabajado por más de cinco años en Estados Unidos de manera profunda. Y quiero y cierro, recordando que la experiencia de la migración al norte está en nuestra historia. Entonces, el modelo mexicano de movilidad humana tiene como objetivo defender, proteger a las y los mexicanos en el exterior. No están solas ni solos”.

Por ello es que el Gobierno de la República ha desarrollado una estrategia mexicana de movilidad humana, que incluye la atención a los mexicanos que viven en el exterior y a los extranjeros que circulan por nuestro territorio. (Por Arturo García Caudillo)