La Comisión Federal de Electricidad informó que este miércoles 20 de mayo realizará un corte programado de energía eléctrica en la localidad de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La suspensión del servicio comenzará a las 8:00 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 16:00 horas, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica de la zona.

La dependencia explicó que la interrupción temporal es necesaria para garantizar la seguridad de las cuadrillas encargadas de realizar las labores, ya que los trabajos deben efectuarse con las líneas desenergizadas.

La Comisión señaló que estas acciones buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la región.

Además, pidió comprensión a los usuarios afectados y recordó que el número 071 permanece disponible para reportes o aclaraciones relacionadas con el servicio.