Cinco atletas indígenas mexicanos destacaron en la edición 23 del Maratón de la Gran Muralla China al conquistar dos medallas de oro, dos de plata y un bronce en una de las pruebas de resistencia más demandantes del mundo.

Los corredores Antonio Ramírez, Mario Ramírez, Sabina Martínez, Miriam Morales y Balbina Morales representaron a México en la competencia celebrada en Tianjin, China, donde participaron más de dos mil corredores de 60 países.

Antonio Ramírez ganó la prueba de maratón varonil, mientras que Miriam Morales obtuvo el primer lugar en el medio maratón femenil e impuso un nuevo récord.

Los atletas resaltaron que la resistencia física y el gusto por correr forman parte de la tradición y herencia cultural de sus comunidades. (Foto: @EmbChinaMex)