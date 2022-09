En Chapala no hay toque de queda y el municipio está listo para la ceremonia del Grito de Independencia, señala el presidente municipal, Alejandro Aguirre Curiel, tras hechos violentos registrados en días pasados.

“En Chapala no hay toque de queda, yo estaré hoy a las once y cuarto dando el grito, yo estaré entre la gente. Chapala está abierto para que se diviertan y para que celebremos esta fecha que es muy importante. Chapala es un lugar seguro, un lugar donde los esperamos y que habrá muchas sorpresas”.

Asegura que la ocupación hotelera en la ribera de Chapala se ubica, para este puente patrio en 90 por ciento. (Por Claudia Manuela Pérez)