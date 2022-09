Un grupo de 100 vecinos de varias colonias tonaltecas en la zona de Urbiquinta se manifestaron en las puertas de Casa Jalisco para exigir el cierre definitivo del basurero de Matatlán.

Los vecinos denuncian daños ambientales severos por la operación de este espacio: derrame de lixiviados, pestilencia y daños a las vialidades por el paso constante de vehículos pesados.

Los vecinos acusan que este espacio no funciona como central de transferencia sino como sitio de disposición final de la basura, lo cual, no está permitido.

Señalan que si no se manifiestan en la presidencia de Tonalá es porque la empresa Caabsa no ha hecho caso a las autoridades municipales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)