El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta a la Corte Federal en Brooklyn, en Nueva York, en la que acusa al gobierno de México de ser responsable de los delitos por los que fue condenado.

El exlíder del Cártel de Sinaloa reitera que sus derechos fueron vulnerados en Estados Unidos y solicita nuevamente ser extraditado a territorio mexicano.

“El Chapo” insiste en que no tuvo un juicio justo.