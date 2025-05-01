David Byrne es un músico, compositor, productor y artista multidisciplinario, conocido principalmente por ser el líder y fundador de la influyente banda Talking Heads.

La banda, activa entre los años 1975 y 1991, mezcló rock, punk, funk y música del mundo, y dejó una marca indeleble en la música alternativa con álbumes como Remain in Light (1980).

Después de la disolución de Talking Heads, Byrne desarrolló una exitosa carrera solista, explorando ritmos latinos, africanos y electrónicos, y colaborando con artistas como Brian Eno, St. Vincent y Caetano Veloso. Además, ha trabajado en teatro, cine y literatura.

En 2020 estrenó American Utopia, un espectáculo musical que fue adaptado al cine por Spike Lee y recibió elogios de la crítica.

Byrne nació un día como hoy 14 de mayo, pero de 1952 en Dumbarton, Escocia.