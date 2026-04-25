Charros de Jalisco inició serie en el estadio Panamericano y se puso al frente al ganar el encuentro de este viernes 2 carreras por 1 a Caliente de Durango.

Zac Grotz firmó una sólida apertura lanzando 5.0 entradas de apenas tres hits, sin permitir carrera y cinco ponches, para acreditarse su segunda victoria de la campaña.

Ambas ofensivas conectaron siete imparables, pero la diferencia estuvo en la ejecución en momentos clave y en el control del pitcheo jalisciense, que limitó el daño visitante.

Este sábado 25, a las 18:00 horas, se disputará el segundo de la serie en el Panamericano, con Luis Iván Rodríguez anunciado por Charros y Elián Leyva por Caliente de Durango. (Por Martín Navarro Vásquez)