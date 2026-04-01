Apenas con una semana de actividades, Jalisco ya cuenta con una nueva marca en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 gracias al récord de medallas de oro ganadas en el ciclismo de pista.

La delegación jalisciense sumó 31 preseas de primer lugar y superó los 30 logrados en la edición de 2025.

Además Jalisco también lidera el medallero general del evento y este viernes ya llegó a las 100 medallas de oro la cual se logró en el Pentatlón Moderno, con el triunfo de Jorge Flores en la prueba de Obstáculos varonil, en la Unidad Deportiva CODE Revolución. Una de las medallas de oro que también marcó un momento histórico fue la de Natalia González, de Escalada deportiva, quien logró su quinto campeonato consecutivo de Olimpiada Nacional.

La jornada inició con triunfos en el Triatlón, donde Inés Ascencio y Miguel Valerio, en la categoría 14-15 años, así como Marcela Álvarez y Darell Zúñiga, en la 20-23 años, subieron al podio en Nayarit, sumando cuatro oros. (Por Martín Navarro Vásquez)