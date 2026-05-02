Los Charros de Jalisco se llevaron una dura derrota al caer 3 carreras por 1 de visita a los Sultanes de Monterrey en acción de la Liga Mexicana.

El pitcheo fue protagonista desde el arranque, con una sólida actuación del abridor Justus Sheffield, quien se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas en blanco con cinco ponches, conteniendo a la ofensiva visitante en los momentos clave. Por su parte, Zac Grotz también tuvo una buena labor con 6 entradas pero permitiendo 2 carreras.

El equipo de Benjamín Gil es tercero en la zona norte con 8 triunfos y ahora 5 derrotas. (Por Martín Navarro Vásquez)