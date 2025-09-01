Fuerzas federales detuvieron en el municipio de Ahome, Sinaloa, a José Javier “N”, identificado como socio del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

El sujeto, también conocido como “El Pio”, fue capturado por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al contar con requerimientos judiciales federales.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que definirá su situación jurídica.