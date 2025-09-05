Los Charros de Jalisco dieron otro gran juego y se colocaron a tan solo una victoria de avanzar a la llamada Serie del Rey en la Liga Mexicana de Beisbol, al vencer en Monterrey a los Sultanes 6 carreras por 4 en el cuarto juego de la serie final en la zona norte, que ganan los jaliscienses 3 juegos por 1.

Luis Iván Rodríguez fue el pitcher ganador y Trevor Clifton sumó su sexto rescate en la postemporada. Al bat lució con par de cuadrangulares y tres carreras producidas Willie Calhoun.

Hoy se juega el quinto de la serie en el Walmart Park. (Por Martín Navarro Vásquez)