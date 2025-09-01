Se jugó la jornada 17 de la eliminatoria en Conmebol y ya están los cupos completos para el Mundial 2026. Uruguay se impuso 3-0 a Perú, Paraguay empató sin goles con Ecuador, Colombia goleó 3-0 a Bolivia y Brasil se impuso 3-0 a Chile para colocarse de subliderato abajo de los argentinos, que en el adiós de Messi en juego oficial en Buenos Aires, vencieron 3-0 a Venezuela con doblete de Leo.

De esta manera Uruguay, Colombia y Paraguay logran el pase a la Copa FIFA que ya tenían Argentina, Brasil y Ecuador. Queda un lugar en repechaje que van a disputar en la última fecha Bolivia y Venezuela. Chile y Perú están eliminados. (Por Martín Navarro Vásquez)