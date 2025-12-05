En un duelo que se fue a extra innings los Charros de Jalisco vencieron a los Naranjeros de Hermosillo este viernes tres carreras a dos ante en el inicio de la serie en el estadio “Fernando Valenzuela”, en Sonora.

Jalisco tomó ventaja en la apertura de la onceava entrada gracias a sencillo de Julián Ornelas al prado central que permitió anotar a Jared Serna colocando el juego 3-2.

El pitcher ganador fue el nuevo lanzador de los Charros el japonés Tomihiro Anraku.

El equipo de Benjamín Gil llega a 5 triunfos por 5 derrotas. (Por Martín Navarro Vásquez)