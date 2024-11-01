Chucho Ferrer fue un destacado pianista, compositor, arreglista y director de orquesta mexicano, conocido por su versatilidad y su contribución a la música popular y la televisión en México. Nacido como Jesús Ferrer Llerena en Xalapa, Veracruz, su talento musical lo llevó a colaborar con los más grandes artistas de su época.

A lo largo de su carrera, trabajó como director musical para estrellas como Luis Miguel, José José, Vicente Fernández y Juan Gabriel, contribuyendo a la creación de algunos de sus mayores éxitos. También fue arreglista de canciones icónicas en géneros como bolero, ranchera y música pop.

En televisión, Ferrer destacó como director musical de programas emblemáticos, lo que consolidó su presencia en la cultura popular mexicana. Su habilidad para los arreglos orquestales y su creatividad lo convirtieron en una figura clave en la evolución de la música contemporánea en México. Chucho Ferrer es recordado como un maestro de la música que marcó un estándar de calidad y profesionalismo en la industria.

Chucho Ferrer falleció el 6 de diciembre de 2011 en la Ciudad de México.