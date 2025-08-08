En un juego de 10 entradas los Charros de Jalisco perdieron 12-10 ante los Dorados de Chihuahua, pero la noche de este jueves en el estadio Panamericano fue histórica porque los de Jalisco empataron el récord de bases robadas para la Liga Mexicana de Beisbol al alcanzar las 194 en el último juego de la fase regular.

Así al fin de la temporada quedaron listos los enfrentamientos de playoffs que inician este sábado. En la Zona Norte Charros de Jalisco Vs Sultanes, Unión Laguna Vs Toros de Tijuana, Tecos de los Dos Laredos vs Acereros de Monclova.

En la Zona Sur: Leones de Yucatán Vs Diablos Rojos del México, El Águila de Veracruz vs Guerreros de Oaxaca y Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche. (Por Martín Navarro Vásquez)