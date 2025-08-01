Chivas fue el único club mexicano que ganó en el cierre de la primera ronda de la Leagues Cup. El conjunto Rojiblanco venció 2-1 al Cincinnati con los goles de Efraín Álvarez de penal y Armando González.

Los Bravos de Juárez tenían a su alcance el pase a la segunda fase, pero al empatar a un gol con el Nueva York Red Bull y perder en penales 5-3 ya están eliminados.

Martín Varini técnico de los Bravos no se fue tan molesto por la eliminación porque terminaron invictos.

Monterrey se llevó una nueva derrota de 2-0 ante el Charlotte. El Galaxy goleó al Santos Laguna 4-0 y Cruz Azul empató 2-2 con el Colorado Rapids, y en penales la Máquina ganó 5-4.

De esta manera el Puebla es el último invitado a los cuartos de final y se enfrentará al Seattle Sounders. En los demás cruces a jugarse 19 y 20 de agosto, Toluca frente al Orlando City, Tigres Vs Inter Miami, y Pachuca Vs Galaxy. (Por Martín Navarro Vásquez)