Iniciaron los playoffs en la Liga Mexicana de Beisbol y los Charros de Jalisco sorprendieron al líder al ganar el primer encuentro 5 carreras por 3 sobre los Sultanes de visita en Monterrey.

Seis entradas en blanco de Zac Grotz fueron respiro suficiente para unos caporales que atacaron a la hora cero y rescataron un valioso triunfo de la Sultana. Mención honorífica merecieron las intervenciones con el guante de Michael Wielansky, Josh Stowers y “El Mago” Fuentes. En 6 innings, el derecho estadounidense permitió únicamente 3 hits y una carrera, no regaló bases por bolas y ponchó a 7 rivales, para agenciarse la victoria.

Además en los otros juegos de este sábado: Los Diablos Rojos del México vencieron 13-3 a los Leones de Yucatán, El Águila de Veracruz perdió 11-8 con los Guerreros de Oaxaca, Piratas 7-0 a Pericos, Acereros 20-3 a los Tecos y Algodoneros cayó 7-2 ante Toros. (Por Martín Navarro Vásquez)