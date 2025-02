Los Charros de Jalisco no pudieron llevarse el título en la Serie del Caribe al perder la final este viernes 1 Carrera por 0 ante los Leones del Escogido de República Dominicana. El picheo de los dominicanos dirigidos por Albert Pujols se combinó para un gran trabajo de sólo un imparable. Manny Bañuelos solo tuvo un descuido y en la tercera entrada los Leones anotaron l única carrera.

El manager Benjamín Gil dijo quedar encantado con el equipo que dirigió. “Estoy muy orgulloso de ellos. Es el sistema de la Serie del Caribe, nos ha pasado dos veces que terminamos con el mejor récord y no con el trofeo. Me encantaría jugar una serie de cuatro de siete contra ellos, no la perdemos; merecen disfrutar y gozar ese campeonato para Dominicana”, dijo.

Los charros se quedan como subcampeones del torneo realizado en Mexicali y mañana celebrarán en el estadio Panamericano el título que ganaron en la liga del Pacífico. (Por Martín Navarro Vásquez)