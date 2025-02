El Necaxa sigue encendido y le propinó una nueva derrota al Santos Laguna ahora de 3-2 en encuentro celebrado en Aguascalientes por la fecha 6 de la Liga MX.

Diber Cambindo marcó dos tantos y uno más de José Paradela de penal para la victoria de los Rayos. Aldo López en dos ocasiones descontó por los laguneros que siguen sin ganar y sumar puntos por lo cual son los peores de la Liga MX. El técnico de los laguneros Fernando Ortiz dijo que no renuncia.

“Lo dije en la anterior conferencia. Me han difamado de ladrón, me han difamado de millones de cosas y sabemos por dónde vienen. Yo estoy tranquilo y lo he dicho. Hasta que no levante la situación, no me voy a ir de mi parte y no va a haber una renuncia. Desde que tomé la decisión de venir a Santos Laguna, sabía lo que encontraba. Lo he dicho y lo he reiterado muchísimas veces. Es una decisión que yo tomé porque quiero y amo la institución. Después ahí, como entrenador, es un desafío para mí. A mí me gusta pisar el barro de vez en cuando, sino las realidades a veces son diferentes. Entonces está en mi persona poder trabajar, sacar de la situación”.

Por su parte en otro juego, con un gol de Lucas Rodríguez Gallos Blancos venció 1-0 al Atlético de San Luis en el llamado clásico de la carretera 57. Para hoy: Tigres Vs Atlas, León frente al Toluca, Juárez Vs Monterrey y Cruz Azul-Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)