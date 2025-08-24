Los Charros de Jalisco se colocaron a un triunfo de avanzar a la final de la zona norte al vencer este sábado 8 carreras por 1 a Unión Laguna en el estadio Panamericano dentro de los playoff de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con otra gran actuación de Luis Payán, quien lleva récord de 3-0 en Playoffs, y con los bates albiazules encendidos a pesar de la lluvia, Charros le regaló un importante triunfo a las más de 10 mil almas que hicieron pesar el “CharroPark”.

También los Sultanes se pusieron 3-0 arriba al vencer a los Tecos 11-1.

El juego entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla se suspendió por lluvia y hoy se completa. (Por Martín Navarro Vásquez)