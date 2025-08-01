Con un gol de Luka Romero, el Cruz Azul venció un gol por cero al Toluca, en juego que tuvo como sede el estadio de Ciudad Universitaria. Los Celestes siguen invictos en el Torneo Apertura y llegan a los 14 puntos para colocarse como sublíderes, solo por debajo de los Rayados.

Los Tigres rescataron el empate de último minuto, para igualar a dos goles frente al Mazatlán de visita en el Puerto Sinaloense.

El argentino Facundo Almada y el brasileño Fabio pusieron en ventaja en dos ocasiones a los mazatlecos, pero primero Ángel Correa y después Nicolás Ibáñez al minuto 100, rescataron a los del Norte y evitaron la derrota. Mazatlán por cierto jugó casi todo el encuentro con 10 jugadores, ya que Bryan Colula fue expulsado apenas al minuto 2 de iniciado el juego.

Para hoy solo dos juegos: Pumas Vs Puebla a las 5 de la tarde y Atlas-américa a las 19 hrs. (Por Martín Navarro Vásquez)